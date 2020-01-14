المرصد السوري لحقوق الانسان:محاولة اغتيال بريف درعا.. ووقفة احتجاجية مرتقبة في المدينة

14 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:محاولة اغتيال بريف درعا.. ووقفة احتجاجية مرتقبة في المدينة
المرصد السوري لحقوق الانسان:محاولة اغتيال بريف درعا.. ووقفة احتجاجية مرتقبة في المدينة

أفادت مصادر محلية في ريف درعا أن محاولة اغتيال جديدة طالت شخصين مقربين من القوات الحكومية، بالتزامن مع وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة درعا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من سجون القوات الحكومية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن محاولة اغتيال جديدة حدثت ضمن ريف مدينة درعا، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى محاولة اغتيال رجلين اثنين متعاونين مع أجهزة القوات الأمنية الحكومية في بلدة الغارية الشرقية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وكان الرجلان تعرضا سابقاً لمحاولتي اغتيال باءت بالفشل.
وعلى صعيد آخر من المرتقب خروج أهالي مدينة درعا بوقفة احتجاجية خلال اليوم الاثنين عند ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون القوات الحكومية الأمنية والكشف عن مصيرهم.

المصدر:اوغاريت بوست

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