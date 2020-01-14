ضمن الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.. مسلحون يخطفون عنصرا في الشرطة الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي

14 يناير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مسلحين مجهولين اختطفوا عنصرا من الشرطة الموالية لتركيا بالقرب من مفرق قرية جازر بريف حلب الشمالي، بينما كان عائدا من عمله في مركز شرطة معبطلي، حيث اقتادوه إلى جهة مجهولة.
كان “المرصد السوري” في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019 رصد، أن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لـ”أنقرة”، لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني في ظل فوضى انتشار السلاح بشكل كبير، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال مواطن على أطراف مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه.

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