استياء شعبي كبير ضمن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بعد رفع “اتحاد أطباء اقليم الجزيرة” لأسعار المعاينات الطبية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءًا شعبياً كبيراً ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” شمال وشمال شرق سوريا، وذلك بعد رفع سعر المعاينة الطبية هناك بقرار من “اتحاد أطباء اقليم الجزيرة”، حيث جاء في القرار الذي حصل المرصد السوري على نسخة منه: ” بناء على الغلاء المعيشي وارتفاع سعر الدولار، وبعد ارتفاع أسعار كافة المواد الاستهلاكية في المنطقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وحرصا من مجلس اتحاد أطباء اقليم الجزيرة على جودة العمل الطبي، قرر المجلس ما يلي:

– تعديل سعر المعاينة الطبية في العيادات بمبلغ /4000/ ليرة سورية ولكافة الاختصاصات ما عدا اختصاص العينية.

– تعديل سعر المعاينة الطبية في العيادات العينية مشمولة بكافة الإجراءات الاستقصائية الخاصة بالفحص العيني في العيادة /5000/ ليرة سورية.

– تعديل سعر الكشف الطبي في المشفى إلى /5000/ ليرة سورية.

– تعديل سعر الإشراف الطبي اليومي في المشفى إلى /6000/ ليرة سورية.