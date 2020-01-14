وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه الثالث بتوقف مستمر للقصف الجوي وخروقات متجددة لقوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًا متواصلاً تشهده منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الثالث، حيث القصف الجوي لا يزال متوقف على المنطقة، وتكتفي طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالتحليق في سماء المنطقة بعض الأحيان، فيما تواصل قوات النظام خرقها للهدوء الحذر بإطلاقها قذائف بشكل متقطع على منطقة معرة النعمان وريفها على وجه الخصوص، كما أن مجموعات جهادية لا يروقها الهدوء السائد في المنطقة فتعمل على خرقه باستهداف مناطق سيطرة قوات النظام في حلب وحماة وإدلب واللاذقية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الاثنين، تصدي المضادات الأرضية في مهبط جب رملة بريف حماة الغربي لطائرات مسيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. كما استهدفت هيئة تحرير الشام بصاروخ موجه جرافة عسكرية لقوات النظام بريف حلب الغربي، ما أدى لتدميرها.