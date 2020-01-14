أنقرة تطلب من روما دعم وقف النار في إدلب

عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمل بلاده في أن تدعم إيطاليا وقف إطلاق النار في إدلب، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الساعات الأولى أول من أمس (الأحد) باتفاق بين تركيا روسيا.

وبحث إردوغان مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة أمس (الاثنين) الوضع في سوريا وبخاصة التطورات المتعلقة بمحافظة إدلب الواقعة في شمال غربي البلاد.

وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع كونتي عقب المباحثات: «أكدت لرئيس الوزراء الإيطالي تطلعنا إلى دعم بلاده جهودنا في الحفاظ على الوضع في مناطق خفض التصعيد في إدلب».

وفي السياق ذاته، ناقش الوفد التركي المؤلف من وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان، مع المسؤولين الروس في موسكو أمس (الاثنين) التطورات في إدلب ووقف إطلاق النار، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد للمشاركة في اجتماعات تتعلق بالمبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس، إن 312 ألف شخص نزحوا من إدلب باتجاه المناطق القريبة من الحدود التركية منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف صويلو، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق حملة خيرية لإغاثة النازحين في إدلب السورية نظمته إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أنقرة أمس، أن النساء والأطفال يشكلون 76 في المائة من النازحين قرب المناطق الحدودية، جراء المستجدات والاشتباكات التي تشهدها المنطقة.

ولفت صويلو إلى أن النازحين اتخذوا من 9 مخيمات أنشأتها المنظمات الخيرية التركية في المناطق الحدودية السورية التركية مأوى لهم، وأكد أن تركيا بمختلف مؤسساتها أوصلوا مساعدات إغاثية للمحتاجين إليها في إدلب.

وذكر أن 217 ألفا و320 سوريا استفادوا من المساعدات التي أرسلتها تركيا عبر منظماتها إليهم. وأكد صويلو على أنه رغم هذه المساعدات الكبيرة؛ فإنها ليست كافية.

المصدر: الشرق الأوسط

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