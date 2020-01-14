مقتل وجرح 12 عنصراً من قوات النظام في كمين جديد لتنظيم “الدولة الإسلامية” ببادية الرقة

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه المتصاعد في البادية السورية ضد قوات النظام والمليشيات الموالية لها، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان كمين نفذه عناصر التنظيم برتل تابع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في بادية الرصافة بريف الرقة، إذ جرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع استهدافات متبادلة بالقذائف والصواريخ، ما أدى لمقتل 4 عناصر في قوات النظام وإصابة ما لا يقل عن 8 آخرين بجراح متفاوتة، وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 332 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز جراء هجمات التنظيم، فيما وثق مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.