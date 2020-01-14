انفجار يستهدف مظاهرة في مدينة البصيرة شرق دير الزور ويتسبب بمقتل وإصابة نحو 10 أشخاص

14 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار عبوة ناسفة عند جسر مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، حيث حدث الانفجار بمظاهرة خرج بها ذوي وأقرباء أحد تجار السلاح “غ.ا” مطالبين قسد بالإفراج عنه بعد اعتقاله في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت، وأدى الانفجار إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 7 آخرين بجراح بينهم اثنين في حالة حرجة، عقبها إغلاق جميع المحال التجارية في سوق المدينة كإضراب عما جرى، يذكر أن المرصد السوري كان قد نشر في الثلاثين من الشهر الفائت، بأن “قوات سوريا الديمقراطية” وبدعم من طائرات التحالف الدولي اعتقلت أحد تجار الأسلحة وشخص آخر في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد مداهمة منزله، وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

عدسة المرصد السوري ترصد موقع انفجار العبوة الناسفة في مدينة البصيرة شرق دير الزور أثناء خروج مظاهرة في المنطقة والذي تسبب بمقتل وإصابة نحو 10 متظاهرين

 

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