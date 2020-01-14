على غرار ريف حلب الغربي.. مروحيات النظام تلقي مناشير ورقية على ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليق لمروحيات النظام في سماء ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع إلقائها لمناشير ورقية على غرار ما فعلت يوم أمس الأول في ريف حلب الغربي، حيث تدعو المنشورات المواطنين للخروج من مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين نحو مناطق سيطرة قوات النظام، وجاء فيها:: “أهلنا الكرام في محافظة إدلب والريف الغربي لمحافظة حلب، الجيش العربي السوري حريص على سلامتكم جميعاً، ساعدونا لنتمكن من حمايتكم والحفاظ على حياتكم.

سلامتكم في ترك مناطق المسلحين والتوجه إلى المعابر الروسي التي فتحتها الدولة في الهبيط وأبو الضهور والحاضر، وهي جاهزة لاستقبالكم بدءًا من الساعة 12 من تاريخ 13/1/01/2020، كل متطلبات ضمان كرامتكم ونقلكم إلى مناطق آمنة موجودة عند المعابر بما في ذلك الطبابة ووسائل النقل.

التنظيمات الإرهابية المسلحة تسعى لاتخاذكم دروعاً بشرية تمنع تقدم وحدات الجيش القادمة لإنقاذكم وتطهير مناطقكم من القتلة الإرهابيين، قرار تطهير جميع المناطق من القتلة الإرهابيين لا رجعة عنه، فكونوا مساهمين مع جيشكم في تحقيق الانتصار”