المرصد السوري لحقوق الانسان: ليبيا تحصد ارواح المزيد من المرتزقة السوريين الموالين للنظام التركي

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 عناصر من المرتزقة ضمن فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي للحكومة ا

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “المرصد السوري”، قتل 3 عناصر تابعين لفصيل “الحمزات”، فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين. وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.

واضاف المرصد إن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية.

على صعيد متصل، خرجت دفعة جديدة من العناصر المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.

في تقرير سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ستة مرتزقة سوريين موالين لتركيا ممن تطوعوا للقتال في ليبيا لقوا حتفهم هناك مؤخرا، وأشار إلى عودة جثة مرتزق مراهق لم يتجاوز 18 عاما.

وقال المرصد في تقرير له امس الجمعة: “لا تزال جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل “الجيش الوطني” تتوافد عبر صناديق خشبية”.

وأوضح المرصد أنه قد وصلت سوريا الجمعة جثة مرتزق من “فرقة المعتصم” الموالية لتركيا، وتم دفنها في مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

ورصدت المرصد السوري في التاسع من يناير وصول جثة مرتزق في صفوف فرقة “السلطان مراد” أكدت مصادر “موثوقة” أنه قاصر لا يتجاوز عمره 18 عاما، وقد قتل قبل نحو أسبوع مع عناصر آخرين.

وقال المرصد السوري إن تركيا وعدت ذوي هؤلاء المرتزقة القتلى “بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف الأربعاء أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا وصلت إلى ليبيا، ليرتفع اعدادهم إلى أكثر من ألف مسلح.

وقال المرصد إن عدد المرتزقة الموالين لتركيا بات “أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 مقاتل في الدفعة الأولى لفيلق الشام”، مشيرا إلى أن “2000 آخرين يستعدون للانتقال” إلى ليبيا.

ويدعم النظام التركي، ميليشيات متشددة في ليبيا التي تتصدى لهجوم تشنه قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية، طرابلس

لتركية، في المعارك الدائرة في ليبيا.

المصدر:روج نيوز