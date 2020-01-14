المرصد السوري لحقوق الانسان:مظاهرة في الكرك بريف درعا تطالب بالإفراج عن المعتقلين

خرجت مظاهرة في منطقة “الكرك” في ريف درعا، طالب المحتجون من خلالها الإفراج عن المعتقلين من سجون الحكومة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الاثنين، أن وقفة احتجاجية في بلدة الكرك بريف درعا ضمت عشرات الشبان الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجون الحكومة.

وكثرت في الآونة الأخيرة التظاهرات في مدن وأرياف محافظة درعا، حيث يتحج الأهالي على حالة الفلتان الأمني التي تخيم على المحافظة إضافة إلى معرفة مصير المعتقلين من أبنائهم في السجون الحكومية وإطلاق سراحهم.

المصدر:اوغاريت بوست