المرصد السوري لحقوق الانسان:استمرار الخروقات من طرفي الصراع في “خفض التصعيد”

تتواصل الخروقات من قبل طرفي الصراع في مناطق “خفض التصعيد”، بالتزامن مع دخول وقف اتفاق وقف إطلاق النار يومه الثالث.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن هدوءًا متواصلاً تشهده منطقة خفض التصعيد مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الثالث، حيث القصف الجوي لا يزال متوقف على المنطقة، وتكتفي طائرات الحكومية والروسية بالتحليق في سماء المنطقة بعض الأحيان.

وبحسب المرصد فإن القوات البرية الحكومية تواصل خرقها للهدوء الحذر بإطلاقها قذائف بشكل متقطع على منطقة معرة النعمان وريفها على وجه الخصوص، فيما ترد المعارضة على مصادر النيران باستهداف نقاط تمركز القوات الحكومية في إدلب وريفها إضافة إلى حلب وحماة واللاذقية.

يشار إلى أن المضادات الأرضية في مهبط جب رملة بريف حماة الغربي تصدت لطائرات مسيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. كما استهدفت هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة بصاروخ موجه جرافة عسكرية للقوات الحكومية بريف حلب الغربي، ما أدى لتدميرها.

المصدر:اوغاريت بوست