المرصد السوري لحقوق الانسان:استهدافات متبادلة بين النظام والفصائل بريف حلب

شهدت أرياف حلب الغربية استهدافات متبادلة وعمليات قنص بين قوات النظام من جهة والفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد بإن الفصائل المسلحة استهدفت دشمة رشاش 14.5 لقوات النظام على محور الكاستلو بريف حلب الغربي بصاروخ موجه، ما تسبب بتدميرها، فيما قصفت قوات النظام المتمركزة بسد شغيدلة، محيط بلدة الزربة، الواقعة في الريف الجنوبي لحلب.

وفي سياق منفصل، جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية مناطق في مدينة معرة النعمان وبلدة تلمنس وقرية الدير الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

المصدر:قناة اليوم