مسلحون موالون لتركيا يختطفون مواطنة من ناحية “شران” في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أقدم مسلحون على اختطاف مواطنة من منزلها الكائن في قرية معركسة التابعة لناحية شران في ريف مدينة عفرين، وذلك بعد مداهمة منزلها من قبل مجموعة مسلحة واختطافها دون معرفة الجهة الخاطفة أو أسباب ودوافع الخطف. ونشر “المرصد السوري” أمس أن الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، من اعتقالات وخطف بشكل شبه يومي يكون هدفها في غالب الأحيان ابتزاز ذوي المختطفين والمعتقلين لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، فيما يعود الدافع الرئيسي إلى السياسة الممنهجة لدفع من تبقى من الأهالي للخروج من مناطقهم، وفي سياق ذلك، أبلغت مصادر أهلية المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصيل “محمد الفاتح” أقدم على تنفيذ حملة دهم لمنازل المدنيين في قرية “كوركان” التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، واعتقل نحو 10 مواطنين بينهم 3 نساء بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على منطقة عفرين وريفها شمال غرب حلب.