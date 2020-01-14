8 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 4 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الاثنين إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة حلب استشهد مواطنين اثنين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السابقة قرب بحيرة الجبول بريف حلب الشرقي.

وفي محافظة إدلب استشهد مواطن جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وطفلة استشهدت أثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف طائرات النظام الحربية على مدينة بنش يوم أمس الأول

بينما قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، إثر إطلاق النار عليه من قبل ملثمان يستقلان دراجة نارية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

كما قتل اثنين من وحدات حماية الشعب الكردي جراء استهداف طائرات تركية مسيرة مقرا سابقا لهم في المنطقة الواقعة بين القحطانية وقرية دوكر غربها بريف الحسكة

في حين قتل عنصر من “الأمن العسكري” ضمن أجهزة النظام الأمنية، وذلك بعد إطلاق النار عليه بأطراف بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي