المرصد السوري لحقوق الانسان: وصول جثث من ليبيا لسوريين موالين لتركيا

14 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: ليبيا تحصد ارواح المزيد من المرتزقة السوريين الموالين للنظام التركي
المرصد السوري لحقوق الانسان: ليبيا تحصد ارواح المزيد من المرتزقة السوريين الموالين للنظام التركي

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، بينهم 3 عناصر من “لواء المعتصم” و3 عناصر من “السلطان مراد”، فضلا عن مقتل عضو من فرقة المعتصم الموالية لتركيا، ووصول جثثهم إلى سوريا.

كما أن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.

وفي إطار متابعة  عملية نقل المقاتلين التي تجريها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، فقد رصد “المرصد السوري” ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 1000 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

المصدر:صحيفة المناطق السعودية

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