المرصد السوري لحقوق الانسان: ألف مرتزق موال لتركيا وصلوا ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء ، أن إجمالي أعداد المرتزقة السوريين، الذين وصلوا ليبيا عبر تركيا بلغ 1000 مسلحا ، كاشفا عن خروج دفعة جديدة من المرتزقة تقدر بنحو 100 إرهابيا.

ورصد المرصد السوري مقتل 3 عناصر من المرتزقة السوريين ضمن فصائل مليشيا حكومة السراج الليبية الموالية لأردوغان، في المعارك الدائرة في ليبيا.

وقال المرصد السوري، في بيان، إن المسلحيين ينتمون إلى فصيل “الحمزات”، وإن هناك قتلى بين صفوفهم.

وأوضح البيان أنه:” بذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مسلح من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”، الموالين لتركيا.

وأفاد أن لديه معلومات تؤكد تنفيذ الإرهابيين الموالين لتركيا عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وكشف المرصد عن خروج دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لتركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.

وكان المرصد السوري رصد الجمعة الماضي، توافد جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” الموالي لأردوغان، عبر صناديق خشبية؛ كما أكد مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 4 عناصر من “فرقة المعتصم” و3 عناصر من “السلطان مراد”.

وأفاد أن تركيا وعدت أهالى القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لم يفصح عنها.

ولفت المرصد السوري إلى أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلي ان تركيا تمنح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى مغريات أخرى وراتبا شهريا يصل لـ2000 دولار أمريكي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال الأربعاء الماضي، ، إن نحو 260 مرتزقا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال بجانب مليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

المصدر:العين الاخبارية