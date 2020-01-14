المرصد السوري لحقوق الإنسان: معارك ليبيا تودي بحياة المزيد من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا..وعدد القتلى يرتفع إلى 14قتيلا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل 3 عناصر من المرتزقة السوريين في ليبيا ضمن فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 قتيل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات“.

على صعيد متصل، خرجت دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.

وعلم “المرصد السوري” أن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.

كان “المرصد السوري” علم أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم “داعش“.

وتلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل لـ2000 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن عمليات تجنيد المرتزقة تعتبر جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عام.

المصدر:الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا