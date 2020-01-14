المرصد السوري لحقوق الانسان ينشر حصيلة جديدة لقتلى عناصر “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا في ليبيا

ذكر المرصد السوري أن عدد القتلى في صفوف من وصفهم بالمرتزقة من فصائل “الجيش الوطني” السوري الموالين لتركيا، المقاتلين في ليبيا، ارتفع إلى 14 شخصا، بعد مقتل 3 من هؤلاء مؤخرا

وأوضح المصدر أن المقاتلين الثلاثة القتلى ينتمون إلى فصيل “الحمزات”، مشيرة إلى ورود معلومات عن قتلى آخرين

وأفاد المرصد السوري بأن المسلحين السوريين القتلى في ليبيا وعددهم حتى الآن 14 ينتمون إلى “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”

ويقول المصدر ذاته إنه حصل على معلومات مفادها أن مسلحي الفصائل الموالية لتركيا ينفذون عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين يسقطون في قبضتهم خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية طرابلس

المصدر:روسيا اليوم