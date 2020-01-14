مدير المرصد السوري:: 14 قتيلاً من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا في معارك ليبيا والقتلى من فصائل “فرقة المعتصم ولواء صقور الشمال والحمزات والسلطان مراد”

14 يناير,2020
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مدير المرصد السوري:: 14 قتيلاً من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا في معارك ليبيا والقتلى من فصائل “فرقة المعتصم ولواء صقور الشمال والحمزات والسلطان مراد”، هذه الفصائل يعملون في مناطق الاحتلال التركي سواء في عفرين ومناطق درع الفرات أو تل أبيض ورأس العين، كما أن عملية نقل المرتزقة تتواصل بشكل متصاعد على الرغم من مقتل 14 منهم، إلا أن 1620 مرتزق باتوا في ليبيا وعدد مماثل منهم باتوا في المعسكرات التركية، كما هناك معلومات تفيد بأن قادة تلك الفصائل ستتوجه إلى ليبيا لقيادة العمليات مع حكومة الوفاق الوطني

سوء الأحوال المادية لا تبرر ذهاب المقاتلين السوريين إلى ليبيا.. بماذا ستنفع الأموال إذا عدت جثة هامدة من هناك والعملية تتصاعد رغم التغطية الاعلامية والتوعية كي لا يكونوا وقود للسياسة التركية.. ونقل هؤلاء المرتزقة من تركيا إلى ليبيا يكون عبر طائرات لعبد الحكيم بلحاج أو طائرات تركية خاصة تحط بهم في طرابلس.. وللمفارقة هناك الكثير منهم ومن شبيحة أردوغان يشنون حملات إعلامية على المرصد السوري ويقولون أن المرصد يفتح ملف ليبيا للتغطية على مجازر النظام في سورية.. الأمر منفصل كلياً نحن نهتم بكل سوري ولم ولن نتوقف عن توثيق جرائم النظام السوري والروس والإيرانيين، لكن كيف لهؤلاء الذين ذهبوا إلى ليبيا بأن ينتقدوا الوجود الإيراني في سورية وهم يحاربون في ليبيا تحت إمرة الأترك، فرقة السلطان مراد والفصائل الأخرى هناك ذهبوا لأن ولائهم الأول لأردوغان ولأنهم يؤمنون بخلافة أروغان العثمانية.. وقدراتهم القتالية ليست بالعالية هم فقط يحصلون على بعض التدريبات بالمعسكرات التركية.. الكثير منهم شاهدنم بعملية نبع السلام وفي عفرين كيف خسروا عدد كبير من المقاتلين ولولا الطيران التركي لما استطاعوا النقدم والسيطرة على شيء.

https://www.facebook.com/watch/?v=1324103404427227

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