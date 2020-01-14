مدير “المرصد السوري”: 14 جثة لمرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا خلال اشتباكات ليبيا وصلت إلى سوريا.. هؤلاء المرتزقة تم إقحامهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. وهناك معلومات عن قتلى آخرين يفوق عددهم الـ26 قتيلا.. هناك إغراءات ووعود لذويهم بإعطائهم تعويضات لمدة عامين والجنسية التركية أو الإقامة الدائمة في تركيا.. وهنا نقول: ما هي فائدة تلك التعويضات بعد أن يعودوا جثث هامدة إلى الأراضي السورية في حين تدعي فصائلهم أنهم قتلوا في الاشتباكات داخل سوريا؟ عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا ارتفع بشكل كبير جدا حيث فاق 1600 مقاتل على الأقل من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى ويجري تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل الانطلاق إلى ليبيا.. وهنا نتساءل: أين المجتمع الدولي.. لماذا لا يتحدث عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة حرب ترتكبها الحكومة التركية عبر إقحام مرتزقة داخل الأراضي الليبية؟ وهل ليبيا حدود تدخلها أم أن أردوغان يريد أن يتمدد لزعزعة الأمن القومي المصري عبر غسل أدمغة هؤلاء للقتال في سبيل الخليفة؟

مدير "المرصد السوري": 14 جثة لمرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا خلال اشتباكات ليبيا وصلت إلى سوريا مدير "المرصد السوري": 14 جثة لمرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا خلال اشتباكات ليبيا وصلت إلى سوريا.. هؤلاء المرتزقة تم إقحامهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. وهناك معلومات عن قتلى آخرين يفوق عددهم الـ26 قتيلا.. هناك إغراءات ووعود لذويهم بإعطائهم تعويضات لمدة عامين والجنسية التركية أو الإقامة الدائمة في تركيا.. وهنا نقول: ما هي فائدة تلك التعويضات بعد أن يعودوا جثث هامدة إلى الأراضي السورية في حين تدعي فصائلهم أنهم قتلوا في الاشتباكات داخل سوريا؟ عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا ارتفع بشكل كبير جدا حيث فاق 1600 مقاتل على الأقل من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى ويجري تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل الانطلاق إلى ليبيا.. وهنا نتساءل: أين المجتمع الدولي.. لماذا لا يتحدث عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة حرب ترتكبها الحكومة التركية عبر إقحام مرتزقة داخل الأراضي الليبية؟ وهل ليبيا حدود تدخلها أم أن أردوغان يريد أن يتمدد لزعزعة الأمن القومي المصري عبر غسل أدمغة هؤلاء للقتال في سبيل الخليفة؟ Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, January 14, 2020