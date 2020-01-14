نساء متشددات يقتلن امرأة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل “دويلة الهول”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: عُثر ظهر اليوم على جثة امرأة قتلت على أيدي نساء متشددات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتيلة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل مقتلها.

كان عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثروا، في 8 يناير/ كانون الثاني، على جثة لاجئة عراقية داخل مخيم الهول بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، قتلت بواسطة مطرقة وآداة حادة من قبل نساء “متشددات” من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، لرفض القتيلة أفكار التنظيم، في حادث بات يتكرر كثيراً ضمن “دويلة” الهول.