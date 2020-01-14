في ظل الفوضى وانتشار السلاح.. مجهولون يستهدفون مخافر أمنية لـ”تحرير الشام” في مناطق نفوذها

انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم، بالقرب من مخفر مدينة الأتارب التابع لـ”حكومة الإنقاذ” في ريف حلب الغربي، بعد أن كان مجهولون وضعوا العبوة الناسفة داخل حاوية قمامة، ما أسفر عن وقوع إصابات بحالات متفاوتة.

في السياق ذاته، انفجرت قنبلة مساء أمس بعد إلقائها على مخفر مدينة كفرتخاريم، دون وقوع إصابات.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 11 يناير/ كانون الثاني، إطلاق نار من اسلحة رشاشة استهدف “مخيم الموالي” للنازحين غرب بلدة حزانو، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.