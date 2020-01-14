المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع حصيلة قتلى «المرتزقة» الموالين لتركيا في ليبيا إلى 14

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 3 عناصر من «المرتزقة» الموالين لتركيا في المعارك الدائرة في ليبيا، ما يرفع حصيلة القتلى في العمليات العسكرية إلى 14 قتيلاً.

وينتمي «المرتزقة» الثلاثة، وفق المرصد، إلى فصيل «الحمزات»، فيما وردت معلومات عن سقوط قتلى آخرين. وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مسلحا من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات».

وبحسب معلومات حصل عليها المرصد، فإن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية.

على صعيد متصل، خرجت دفعة جديدة من الميليشيات إلى تركيا، ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.

وكان المرصد قد أعلن في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، مقتل 7 عناصر من «المرتزقة» الموالين لتركيا، 4 منهم من «فرقة المعتصم» و3 عناصر من «السلطان مراد»، مؤكدا أن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى.

كما أشار المرصد إلى أنه علم أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمون بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع «تنظيم داعش».

وتلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المقاتلين جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل لـ2000 دولار أميركي.

وقبل أسبوع، أعلن المرصد أن نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الميليشيات الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من جانب تركيا. وأكدت مصادر موثوقة أن المقاتلين من فصيل «فيلق الشام» وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من «فيلق الشام» بعد عدة أيام إلى ليبيا.

كما أكد المرصد ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات».

المصدر:الشرق الاوسط