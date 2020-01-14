المرصد السوري لحقوق الانسان: نقل 1600 مقاتل من المرتزقة الموالية لتركيا إلى ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن «السلطات التركية نقلت أكثر من 1600 مقاتل من المرتزقة الموالية لتركيا من سوريا إلى ليبيا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن «مثل هذا العدد لا يزال موجودًا في المعسكرات التركية في جنوب تركيا ويتم تحضيرهم من أجل إرسالهم إلى ليبيا»، مشيرًا إلى «مقتل 14 مرتزقًا من عدة فصائل خلال اشتباكات ليبيا».

وأوضح أن «هناك وعود لذوي المرتزقة من الحكومة التركية بإعطائهم تعويضات لمدة عامين، ووعود مغرية بالحصول على الجنسية التركية والإقامة فيها، وفقًا لوعد الحكومة سابقًا»، لافتًا إلى أن «هذه الوعود لا تُفيد بشيء بعد مقتل المرتزقة في ليبيا».

وأشار إلى ادعاء بعض المجموعات مقتل المرتزقة داخل الأراضي السورية، مردفًا: «الأراضي السورية لم تشهد اشتباكات خلال الأيام الماضية، نحن بشكل قطعي متأكدون بمقتلهم في ليبيا وهناك المزيد من القتلى».

المصدر:بوابة الشروق