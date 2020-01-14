المرصد السوري لحقوق الانسان:عملية إعدام جماعي ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن عملية إعدام جماعية جديدة وقعت ضمن مناطق نفوذ القوات الحكومية السورية الإيرانية في بادية دير الزور تودي بحياة عدد من المدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجزرة جديدة جرت ضمن مناطق نفوذ القوات الحكومية والإيرانية خلال أقل من 10 أيام، حيث جرى العثور على جثامين 7 مدنيين سوريين جرى قتلهم رمياً بالرصاص أثناء رعيهم المواشي في بادية عياش الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية غرب مدينة دير الزور.

فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية القتلة، وسط اتهامات لمجموعات موالية للحكومة السورية بتصفية الرعاة.

يشار إلى أن جريمة أخرى وقعت في منطقة الرعاة في بادية الرقة قبل أقل من 10 أيام، راح ضحيتها أكثر من 21 شخصاً، وسط غموض يلف هوية مرتكبي الجريمة.

المصدر:اوغاريت بوست