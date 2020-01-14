المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان من الإرهابيين إلى 14 قتيلاً

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، أن عدد القتلى في صفوف المرتزقة من فصائل “الجيش الوطني” السوري الموالين لتركيا، المقاتلين في ليبيا، ارتفع إلى 14 شخصا، بعد مقتل 3 من هؤلاء مؤخراً.

وأوضح المرصد أن المقاتلين الثلاثة القتلى ينتمون إلى فصيل “الحمزات”، علماً أن قتلى الإرهابيين السوريين من مرتزقة أردوغان والذي بلغ حتى الآن 14 قتيلاً ينتمون إلى “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات.

المرصد كشف أن دفعة جديدة من المقاتلين “المرتزقة” يقدر عددهم بـ 100 شخص، وصلت إلى تركيا تمهيدا لنقلهم قريبا إلى ليبيا، لافتاً إلى أنه كان أعلن في 10 يناير الجاري عن وصول جثث لـ”مرتزقة سوريين” ممن تطوعوا للقتال بليبيا في صناديق خشبية، مضيفا أن تركيا وعدت ذويهم بتعويض مالي كبير لمدة عامين، علاوة على مغريات أخرى.

وقال المصدر أن تركيا تمنح المقاتلين الذين ترسلهم إلى ليبيا جنسيتها وراتبا شهريا مغريا يصل إلى 2000 دولار.

وبحسب المعلومات الواردة من ليبيا فإن هؤلاء ينفذون عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين يسقطون في قبضتهم خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية طرابلس

وحتى الآن وصل نحو ألف مرتزق إلى العاصمة الليبية طرابلس، علاوة على 1700 آخرين يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، في وقت تتواصل فيه عمليات التجنيد في عفرين ومناطق من عملية “درع الفرات”.

المصدر:موقع اضاءات