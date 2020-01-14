المرصد السوري لحقوق الانسان:سقوط 14 من المقاتلين الموالين لتركيا في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى المسلحين الموالين لتركيا في ليبيا، إلى 14 قتيلا، وذلك بعد رصد سقوط 3 مقاتلين يتبعون ما يعرف بـ”فصيل الحمزات”.

وبهذه الحصيلة، تكون تركيا قد خسرت، في المعارك الدائرة في ليبيا، مقاتلين ينتمون لفصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.

وأشار المرصد السوري في أحدث تقاريره إلى “توجه دفعة جديدة من المقاتلين من سوريا إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل استعدادا لنقلهم إلى ليبيا”.

وتأتي المعلومات التي أعلنها المرصد السوري بالتزامن مع تحذيرات خطيرة أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من انتقال إرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قد أكد أن تركيا أصبحت تستخدم المزيد من السوريين في القتال الدائر في ليبيا.

وأوضح رامي أن الفصائلَ الموالية لتركيا تتمثلُ فيما يُعرف بالجيش الوطني، وفيلقِ الشام، الذين يُعَدّون جناحَا عسكريا للإخوان المسلمين في سوريا.

المصدر:موقع اخبار ليبيا