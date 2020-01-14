المرصد السوري لحقوق الانسان:جثث مقاتلين سوريين تتوافد من ليبيا

14 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: ليبيا تحصد ارواح المزيد من المرتزقة السوريين الموالين للنظام التركي
المرصد السوري لحقوق الانسان: ليبيا تحصد ارواح المزيد من المرتزقة السوريين الموالين للنظام التركي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جثث السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل ما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا «تتوافد عبر صناديق خشبية»، ورصد اليوم مقتل 6 بينهم 3 من لواء المعتصم و3 من لواء السلطان مراد.

وأفاد المصدر ذاته بأن تركيا «وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى».

وكان المرصد الحقوقي قد ذكر أمس أن جثة مقاتل في السلطان مراد وصلت إلى سوريا حيث قتل منذ أسبوع مع عناصر آخرين، وبيّن أنه «قاصر» وينحدر من بلدة حميد في رأس العين.

وتمنح أنقرة 2000 دولار أمريكي لكل مقاتلي سوري يحارب تحت لوائها في ليبيا.

المصدر:وكالة اوقات الشام الاخبارية

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