المرصد السوري لحقوق الانسان:معارك ليبيا تودي بحياة المزيد من المرتزقة الموالين للحكومة التركية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل 3 عناصر من المرتزقة ضمن فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي للحكومة التركية، في المعارك الدائرة في ليبيا. وبحسب المعلومات التي حصل عليها “المرصد السوري”، ينتمي المقاتلون إلى فصيل “الحمزات”، فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين. وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”. وبحسب معلومات حصل عليها “المرصد السوري”، فإن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية.

على صعيد متصل، خرجت دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.

ورصد “المرصد السوري” في 10 يناير/كانون الثاني، توافد جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل “الجيش الوطني” عبر صناديق خشبية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 4 عناصر من “فرقة المعتصم” و3 عناصر من “السلطان مراد”.

المصدر:موقع حلقة وصل