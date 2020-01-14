المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 14 شخصا من مرتزقة أردوغان في ليبيا

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عناصر من المرتزقة ضمن فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي للحكومة التركية، في المعارك الدائرة في ليبيا

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، إنه بحسب المعلومات التي حصل عليها “المرصد السوري”، ينتمي المقاتلون إلى فصيل “الحمزات”، فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”

وبحسب معلومات حصل عليها “المرصد السوري”، فإن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية

على صعيد متصل، خرجت دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا

وأكد “المرصد السوري” في 10 يناير، توافد جثث المرتزقة ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل “الجيش الوطني” عبر صناديق خشبية، فرصد مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 3 عناصر من “لواء المعتصم” و3 عناصر من “السلطان مراد”، بالإضافة إلى مقاتل من فرقة المعتصم الموالية لتركيا

المصدر:موقع نبض