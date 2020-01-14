المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 14 شخصا من مرتزقة أردوغان في ليبيا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، مقتل 3 عناصر من مرتزقة أردوغان في المعارك الدائرة في ليبيا، ليصل بذلك إجمالي أعداد القتلى في معارك ليبيا إلى 14 شخصا.وقال رامي عبد الرحمن، في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية، إنه بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المقاتلين ينتمون إلى فصيل “الحمزات”، فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين، وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتلا من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”؛ بحسب “أخبار ليبيا”.وأوضح أن “الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية”، مؤكدا خروج “دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا”.

المصدر:شبكة السيادة