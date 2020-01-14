إصابة اثنين بجروح خطيرة في انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية شمال حماة

14 يناير,2020
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أصيب مواطنين اثنين بجروح خطيرة، اليوم، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مزرعة الحوير شمال بلدة صوران بريف حماة الشمالي.
يذكر أن “المرصد السوري” وثق عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، حيث بلغ العدد 244 شخصا بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً. 
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 13 يناير/ كانون الثاني، استشهاد مواطنين اثنين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السابقة قرب بحيرة الجبول بريف حلب الشرقي.

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