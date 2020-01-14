الطائرات الروسية تخرق وقف إطلاق النار في يومه الثالث وتقصف ريف إدلب 

خرقت الطائرات الروسية، للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 يناير/كانون الثاني، وقف إطلاق النار بقصف ريف إدلب، حيث حلقت 3 طائرات حربية روسية في أجواء منطقة “خفض التصعيد” استهدفت محيط خان السبل بريف إدلب.

وتشهد منطقة “خفض التصعيد” هدوءا حذرا يتخلله عدة قذائف تستهدف قرى الحويجة وجسر بيت الراس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق في مدينة معرة النعمان وبلدات وقرى تلمنس وكفرسجنة والركايا بابيلا والجرادة بريف إدلب، وخان العسل وجمعية الكهرباء والمنصورة وكفرداعل بريف حلب الغربي، فيما سقطت قذائف أطلقتها فصائل جهادية على منطقة الحاضر الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الجنوبي.

ونفى “المرصد السوري” الأخبار التي تبثها وسائل إعلام النظام لليوم الثاني على التوالي حول خروج عشرات المدنيين من مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين نحو مناطق قوات النظام عبر المعابر الثلاث التي افتتحتها روسيا في الهبيط وأبو الضهور بريف إدلب والحاضر بريف حلب. وفي سياق ذلك، رصد “المرصد السوري”، صباح اليوم، إلقاء مناشير ورقية من طائرات مروحية في سماء ريف إدلب الجنوبي، تدعو المواطنين للخروج من مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين نحو مناطق سيطرة قوات النظام.