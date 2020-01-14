القوات الأمريكية تمنع دورية روسية من المسير على الطريق الدولي M4 في ريف الحسكة

14 يناير,2020
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منعت إحدى الدوريات الأمريكية دورية أخرى روسية من المرور عند مفرق حطين على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي والذي يؤدي إلى الطريق الدولي، عصر اليوم، ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الطرفين انتهت بعد عودة الدورية الروسية أدراجها ومنعها المسير على الطريق الدولي M4.
كانت مصادر “المرصد السوري” رصدت، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019، شجاراً بين جنود روس وأمريكيين، بسبب تواجد الطرفين في نفس المنطقة. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، تجول عدد من الجنود الأمريكيين في بلدة “تل تمر” برفقة فريق بينهم مترجم، بينما عمل الفريق على معرفة آراء الأهالي هناك. وأكدت المصادر أن الأهالي وصفوا القوات الامريكية بـ”الخونة”.

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