تزامنا مع أول خرق روسي.. رتل عسكري تركي يدخل من معبر كفرلوسين ويتجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. ويتألف الرتل من نحو 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات الفصائل، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”.

وكان المرصد السوري رصد، قبل قليل، تنفيذ طائرات حربية روسية غارات في ريف إدلب خلال اليوم الثالث من تطبيق وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 يناير/ كانون الثاني، دخول رتل عسكري تركي من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي. ويتألف الرتل من نحو 12 آلية، تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت نحو نقطة المراقبة في اشتبرق بالقرب من جسر الشغور.