المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا تنفذ حملة اعتقالات طالت امراة في عفرين

15 يناير,2020
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قال المرصد إن مسلحين موالين لتركيا داهموا منزل المواطنة، في قرية معركسة بريف عفرين، واقتادوها إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

وأوضح المرصد أن ما يسمى فصيل “محمد الفاتح” التابع للاحتلال التركي، نفذ حملة دهم لمنازل المدنيين في قرية كوركان بريف عفرين، واعتقل عشرة مواطنين بينهم ثلاث نساء.

يذكر أن الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، تواصل انتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين شمال غربي سوريا، لدفعهم إلى ترك منازلهم، خدمة لمشروع المحتل التركي بالتغيير الديمغرافي في المنطقة.

المصدر:قناة اليوم

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