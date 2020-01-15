قصف صاروخي وانفجارات مجهولة تستهدف مطار T4 العسكري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تصدي الدفاعات الجوية في مطار T4 العسكري شرق حمص، لأهداف مجهولة حتى اللحظة. وأبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن 4 انفجارات على الأقل دوت في المنطقة، لم يعرف بعد ما إذا كانت نتيجة استهداف إسرائيلي أو جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كانت انفجارات عنيفة هزت، في 3 يونيو/حزيران 2019، ريف حمص الشرقي، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مطار التيفور العسكري شرق حمص، والذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي تسبب بخسائر بشرية، ما أسفر عن مقتل 5 على الأقل بينهم جندي من قوات النظام، كما أصيب آخرون بجراح متفاوتة.