رئيسا الأركان الأمريكي والتركي يبحثان الوضع في سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، مع رئيس الأركان التركي يشار غولر، الوضع في سوريا والتعاون بين البلدين في المنطقة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية في أعقاب لقاء ميلي مع غولر في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن القائدين العسكريين “بحثا الوضع الأمني في سوريا وأهمية التعاون الأمريكي – التركي في المنطقة”.