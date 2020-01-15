مدير “المرصد السوري”: سُمع دوي 4 انفجارات نتيجة صواريخ سقطت في محيط مطار الـ t4، في مكان تواجد آليات الحرس الثوري الإيراني، كان هناك تخبط لإعلام النظام، وعلى مايبدو هذه المرة كان القصف من أجواء البادية السورية، الصواريخ الـ 4 سقطت في محيط مطار الـ t4 والمنطقة المحيطة التي تعد بؤرة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لإيران.

“المرصد السوري” سينشر تقريرا مفصلاً عن حجم الإيرانيين وتواجدهم في سوريا رغم التحجيم الروسي لهم، هؤلاء ينتشرون في القصير تحت مسمى “حزب الله” اللبناني وصولا إلى البوكمال ودمشق وحلب، والانتشار الأكبر للإيرانيين والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، حيث أن غالبية الحواجز على الطريق من دمشق حتى البوكمال هي لتلك الميليشيات. وكان مطار الـ t4 تعرض لقصف اسرائيلي في حزيران من العام الفائت، قتل إثر ذلك القصف 5 أشخاص بينهم عنصر من قوات النظام و4 من الميليشيات الموالية لإيران