طائرات مجهولة تستهدف مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الغربي مخلفة خسائر بشرية

15 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عنيفة ضربت مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الغربي مساء أمس الثلاثاء، بالتزامن مع تحليق لطائرات مجهولة في سماء منطقة الجزيرة، حيث أن الانفجارات ناجمة عن استهداف لمواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها ضمن المنطقة الواقعة بين التبني ومعدان العتيق بأقصى ريف ديرالزور الغربي، الأمر الذي أدى لخسائر بشرية ومادية، وكان المرصد السوري نشر مساء أمس الثلاثاء، أنه رصد تصدي الدفاعات الجوية في مطار T4 العسكري شرق حمص، لأهداف مجهولة حتى اللحظة. وأبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن 4 انفجارات على الأقل دوت في المنطقة، لم يعرف بعد ما إذا كانت نتيجة استهداف إسرائيلي أو جهة أخرى

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

15 يناير,2020

نحو 25 قتيلاً جراء اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين محليين في بلدة رنكوس عند الحدود السورية – اللبنانية

مدير "المرصد السوري": سُمع دوي 4 انفجارات نتيجة صواريخ سقطت في محيط مطار الـ t4، في مكان تواجد آليات الحرس الثوري الإيراني
15 يناير,2020

الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري تتسبب بتدمير مستودع ذخيرة ومبنى وآليات عسكرية للإيرانيين وتودي بحياة 3 أشخاص

15 يناير,2020

طائرات روسية تستهل اليوم الرابع من “وقف إطلاق النار” بجولة جديدة من القصف الجوي على ريف معرة النعمان

15 يناير,2020

التدخل الإيراني في سوريا بعد مقتل “سليماني”: ارتباك وإعادة انتشار وترقب.. واستياء داخلي وغضب شعبي.. وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تستغل الفرصة