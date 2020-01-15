طائرات مجهولة تستهدف مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الغربي مخلفة خسائر بشرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عنيفة ضربت مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الغربي مساء أمس الثلاثاء، بالتزامن مع تحليق لطائرات مجهولة في سماء منطقة الجزيرة، حيث أن الانفجارات ناجمة عن استهداف لمواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها ضمن المنطقة الواقعة بين التبني ومعدان العتيق بأقصى ريف ديرالزور الغربي، الأمر الذي أدى لخسائر بشرية ومادية، وكان المرصد السوري نشر مساء أمس الثلاثاء، أنه رصد تصدي الدفاعات الجوية في مطار T4 العسكري شرق حمص، لأهداف مجهولة حتى اللحظة. وأبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن 4 انفجارات على الأقل دوت في المنطقة، لم يعرف بعد ما إذا كانت نتيجة استهداف إسرائيلي أو جهة أخرى