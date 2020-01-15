طائرات روسية تستهل اليوم الرابع من “وقف إطلاق النار” بجولة جديدة من القصف الجوي على ريف معرة النعمان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الجوي على منطقة “بوتين – أردوغان” بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وصباح اليوم، حيث نفذت طائرات حربية روسية غارات عدة على مناطق في معرشورين ومعصران بريف مدينة معرة النعمان جنوب شرق إدلب، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا قبل 4 أيام، على صعيد متصل قصفت قوات النظام أماكن في الغدفة ومعصران وأبوجريف والكنائس وتل الشيخ بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، خرق الطائرات الروسية لوقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ دخوله إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 يناير/كانون الثاني، حيث حلقت 3 طائرات حربية روسية في أجواء منطقة “خفض التصعيد”، واستهدفت محيط خان السبل بريف إدلب.