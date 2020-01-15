الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري تتسبب بتدمير مستودع ذخيرة ومبنى وآليات عسكرية للإيرانيين وتودي بحياة 3 أشخاص

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الذي استهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي مساء أمس، تسبب بمقتل ما لا يقل عن 3 عناصر من المليشيات الموالية لإيران أو إيرانيين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف الذي يرجح أنه إسرائيلي، بتدمير مستودع ذخيرة للمليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين عسكريتين.

وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت في 3 يونيو/حزيران 2019، مطار التيفور العسكري شرق حمص، والذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي تسبب بمقتل 5 على الأقل بينهم جندي من قوات النظام، كما أصيب آخرون بجراح متفاوتة.