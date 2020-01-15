بعد اختطافه يوم أمس الأول.. العثور على جثة أحد “عناصر شرطة معبطلي” مقتولاً رمياً بالرصاص في ريف حلب الشمالي الشرقي

15 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عناصر “شرطة معبطلي” من أبناء بلدة كلجيرين شمال حلب، وذلك بعد اختطافه يوم أمس الأول من منطقة احتيملات، ليتم العثور على جثته اليوم بالقرب من قرية تل بطال بريف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي، إذ جرى قتله بالرصاص.

وأشار “المرصد السوري” في 14 يناير / كانون الثاني ، أقدم مسلحون على اختطاف مواطنة من منزلها الكائن في قرية معركسة التابعة لناحية شران في ريف مدينة عفرين، وذلك بعد مداهمة منزلها من قبل مجموعة مسلحة واختطافها دون معرفة الجهة الخاطفة أو أسباب ودوافع الخطف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

15 يناير,2020

نحو 30 شهيداً وجريحاً بمدينة إدلب في أول مجزرة ترتكبها طائرات النظام الحربية بعد ساعات قليلة من انهيار وقف إطلاق النار في المنطقة

15 يناير,2020

طائرات “النظام والروس” تغزو أجواء إدلب.. وتستهدف بنحو 100 غارة جوية وبرميل متفجر أكثر من 25 منطقة

15 يناير,2020

العشرات من أبناء السويداء يتجمهرون في المدينة وريفها احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع انهيار متواصل للعملة السورية

15 يناير,2020

بعد انهيار وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.. الطائرات الروسية تستأنف عملياتها العسكرية وتستهدف الريف الإدلبي بعشرات الغارات الجوية