بعد اختطافه يوم أمس الأول.. العثور على جثة أحد “عناصر شرطة معبطلي” مقتولاً رمياً بالرصاص في ريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عناصر “شرطة معبطلي” من أبناء بلدة كلجيرين شمال حلب، وذلك بعد اختطافه يوم أمس الأول من منطقة احتيملات، ليتم العثور على جثته اليوم بالقرب من قرية تل بطال بريف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي، إذ جرى قتله بالرصاص.

وأشار “المرصد السوري” في 14 يناير / كانون الثاني ، أقدم مسلحون على اختطاف مواطنة من منزلها الكائن في قرية معركسة التابعة لناحية شران في ريف مدينة عفرين، وذلك بعد مداهمة منزلها من قبل مجموعة مسلحة واختطافها دون معرفة الجهة الخاطفة أو أسباب ودوافع الخطف.