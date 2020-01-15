طائرات “النظام والروس” تغزو أجواء إدلب.. وتستهدف بنحو 100 غارة جوية وبرميل متفجر أكثر من 25 منطقة

تشهد أجواء محافظة إدلب تحليق مكثف لأسراب من الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري و”الضامن” الروسي بالتزامن مع تناوبها على قصف مناطق متفرقة من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقي بعشرات الضربات، حيث ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات روسية اليوم الأربعاء إلى 42، استهدفت خلالها مناطق في معرة النعمان والدير الشرقي وداديخ وخان السبل وتلمنس ومعصرات ومعرشمشة ومعرشورين والحامدية والهرتمية وتل كرسيان والشيخ ادريس ومحاور التماس شرق إدلب، كما استهدفت طائرات النظام الحربية بأكثر من 33 غارة جوية، أماكن في كفروما وأبو جريف وحرش بينين والبارة والشيخ أحمد ومدينة أريحا وكفرنبل ومعرزيتا وكتلانا والشيخ ادريس ومنطف ومدينة إدلب، وتسبب القصف على أريحا بسقوط 7 جرحى مدنيين، فيما ألقت مروحيات النظام 24 برميل متفجر على كل من كفروما وأبو جريف وبينين ومدينة معرة النعمان وشنان، في حين ارتفع إلى 375 عدد القذائف الصاروخية والمدفعية التي أطلقتها قوات النظام خلال اليوم الأربعاء على الريف الإدلبي، أيضاً تترافق عمليات القصف الجوي والبري تلك مع اشتباكات على محور أبو جريف شرق المعرة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، في محاولة من قبل الأول التقدم في المنطقة.