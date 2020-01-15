القوات الروسية تستقدم رتلاً عسكرياً جديداً نحو مدينة القامشلي قادماً من منبج

15 يناير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتل عسكري روسي جديد في طريقه إلى مدينة القامشلي بريف الحسكة، حيث انطلق الرتل من منطقة منبج إلى عين عيسى ومنها إلى الدرباسية في طريق إلى القامشلي، كما يتألف الرتل من 42 آلية ومدرعة تحمل على متنها جنود روس وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجستية، فيما كان المرصد السوري نشر أمس، أن القوات الروسية أنشأت نقطة عسكرية ثانية في محيط بلدة “أبو راسين” في ريف الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، انطلقت قوات روسية صباح اليوم من مدينة القامشلي إلى الدرباسية وتجولت في شيريك ومناطق الريف ثم توجهوا إلى بلدة “أبو راسين” وثبتت النقطة العسكرية الثانية ورفعت الأعلام الروسية هناك.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 13 يناير/ كانون الثاني، انتشار قوات روسية في ريف بلدة أبو راسين في محافظة الحسكة، في حين تم تثبيت نقطة عسكرية ورفع العلم الروسي عليها. وبذلك، تكون القوات الروسية على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة النظام من جهة والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

عدسة المرصد السوري ترصد مرور رتل عسكري روسي جديد من مدينة الدرباسية في طريقه إلى مدينة القامشلي

عدسة المرصد السوري ترصد مرور رتل عسكري روسي جديد من مدينة الدرباسية في طريقه إلى مدينة القامشلي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 15, 2020

عدسة المرصد السوري ترصد مرور رتل عسكري روسي جديد من مدينة الدرباسية في طريقه إلى مدينة القامشلي

عدسة المرصد السوري ترصد مرور رتل عسكري روسي جديد من مدينة الدرباسية في طريقه إلى مدينة القامشلي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 15, 2020

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