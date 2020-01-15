الفوضى تتواصل في “دويلة الهول” عبر حريق مفتعل أدى لمقتل طفلين اثنين من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

15 يناير,2020
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محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طفلين اثنين فارقا الحياة وأصيبت والدتهما بجراح بعد اندلاع حريق في أحد الخيم ضمن “دويلة الهول” الواقع بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، حيث أن الطفلين والمرأة من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وهم من جنسية تركية فيما يرجح أن الحريق مفتعل من قبل نساء متشددات من عوائل عناصر التنظيم، وكان المرصد السوري نشر أمس، أنه عُثر ظهر اليوم على جثة امرأة قتلت على أيدي نساء متشددات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتيلة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل مقتلها.

كان عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثروا، في 8 يناير/ كانون الثاني، على جثة لاجئة عراقية داخل مخيم الهول بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، قتلت بواسطة مطرقة وآداة حادة من قبل نساء “متشددات” من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، لرفض القتيلة أفكار التنظيم، في حادث بات يتكرر كثيراً ضمن “دويلة” الهول.

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