المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف حصيلة الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاربعاء , ان الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري وسط البلاد , تتسبب بتدمير مستودع ذخيرة ومبنى وآليات عسكرية للإيرانيين وأودت بحياة 3 أشخاص.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان “رمي عبد الرحمن :” سُمع دوي 4 انفجارات نتيجة صواريخ سقطت في محيط مطار الـ T4، في مكان تواجد آليات الحرس الثوري الإيراني.”

وقال المرصد ان القصف الذي استهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي مساء أمس، تسبب بمقتل ما لا يقل عن 3 عناصر من المليشيات الموالية لإيران أو إيرانيين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف الذي يرجح أنه إسرائيلي، بتدمير مستودع ذخيرة للمليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين عسكريتين.