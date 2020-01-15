المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل تسعة مدنيين جراء غارات سورية على مدينة إدلب رغم الهدنة

قتل تسعة مدنيين على الأقل يوم الأربعاء 15 يناير 2020 جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا،حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لاطلاق النار أعلنته موسكو يوم الخميس 9 يناير بموجب اتفاق مع أنقرة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “قُتل تسعة مدنيين وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح جراء غارات لقوات النظام على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب”، لافتاً إلى “شن طائرات سورية وأخرى روسية أكثر من مئة ضربة على محافظة إدلب اليوم رغم سريان الهدنة الروسية التركية”. المصدر: مونت كارلو الدولية