المرصد السوري لحقوق الانسان:رغم الهدنة.. مقتل تسعة مدنيين بغارات سورية على إدلب

قتل تسعة مدنيين على الأقل الأربعاء جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لاطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن غارات روسية وسورية نفذت غارات على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب.

ولفت إلى “شن طائرات سورية وأخرى روسية أكثر من 100 ضربة على محافظة إدلب اليوم رغم سريان الهدنة الروسية التركية”.

ومطلع الأسبوع الحالي، قتل 18 مدنيا بينهم ستة أطفال في قصف شنته طائرات حربية سورية في إدلب، وفق المرصد.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 نزاعا داميا، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام، سرعان ما قوبلت بالقمع والقوة من قوات النظام قبل أن تتحول حربا مدمرة تشارك فيها أطراف عدة، حيث استعان الأسد بالروس لإخماد الثورة.

ولا تزال قوات النظام وحليفتها روسيا تقصف مناطق في إدلب رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد، وكما تتهم الطائرات الروسية بقصفها مستشفيات عدة ومناطق مدنيين في سوريا.

وخلف الصراع في سوريا الذي اندلع في مارس 2011، أكثر من 380 ألف قتيل، بينهم أكثر من 115000 مدني وملايين النازحين واللاجئين.

المصدر:قناة الحرة