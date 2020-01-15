المرصد السوري لحقوق الانسان : 14 قتيلا من قوات الجيش السوري في اشتباكات على الحدود اللبنانية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاربعاء بمقتل 14 من قوات الجيش السوري و9 مسلحين باشتباكات في بلدة على الحدود السورية – اللبنانية.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن قوة من قوات الجيش السوري مدججة بدبابات ومدرعات أقدمت على اقتحام مناطق في بلدة رنكوس بالقلمون الغربي بعد معلومات وصلت لهم من “مخبر” لهم، بوجود مسلحين من أبناء البلدة ليس لهم صلة بالفصائل لكنهم رفضوا التسوية والانتقال إلى إدلب وفضلوا البقاء في جرود المنطقة بعيداً عن الأنظار.

ووفق المرصد ، دارت اشتباكات بين الطرفين استمرت حتى ساعات فجر اليوم ، وتسببت بمقتل ضابط في قوات الجش السوري برفقة ثلاثة عناصر آخرين، بالإضافة لمقتل 9 من المسلحين المحليين الذين اعتادوا التواجد في البلدة في ساعات متأخرة من الليل، كما قتل “المخبر” خلال الاشتباكات.

وأشار المرصد إلى أنه عقب ذلك هاجم مسلحون محليون حواجز للقوات السورية في البلدة بعد قدومهم من الجرود، الأمر الذي أدى لمقتل 10 عناصر منهم، لافتا إلى أن البلدة لاتزال تشهد توتراً كبيراً حتى اللحظة وسط استنفار أمني للقوات السورية وشنها لحملات دهم وتفتيش دقيق.

المصدر:رأي اليوم